138 établissements verviétois référencés sur la plateforme collaborative "Jacede"

Cent trente-huit établissements du centre-ville de Verviers ont été référencés mardi sur la plateforme collaborative "Jacede", une plateforme qui permet de diffuser des informations liées à l'accessibilité des personnes à besoins spécifiques, notamment dans les établissements à vocation touristique de son territoire. Cette démarche avait déjà été effectuée à Huy et Liège et avait permis d'inscrire près de 1.300 établissements.

Ce mardi, une quinzaine d'agents de la Fédération du Tourisme, rejoints par 55 bénévoles dont une vingtaine d'étudiants de la Haute École de la Province de Liège, ont sillonné le centre de Verviers afin de répertorier de nouveaux établissements. Avant cette opération, seuls 16 commerces étaient présents sur cette plateforme collaborative.

Outre les 138 inscriptions, quelque 2.085 données ont également été collectées, ces données portant sur des informations pratiques (mesures, nombre de marches, etc.), des photos voire des commentaires.

L'objectif de ce "Jacede Challenge", troisième du nom, demeure de référencer l'accessibilité d'un maximum de lieux publics selon des critères objectifs mais aussi de sensibiliser les prestataires et informer ceux-ci de solutions efficaces proposées aux établissements souhaitant développer cette accessibilité, à savoir un soutien financier de la Province lors de l'achat de matériel (kit d'accessibilité pour tous) ou une aide substantielle à la réalisation d'un audit labellisé Acess-I.

Lors d'opération similaires en septembre 2018 à Liège et en mai de cette année à Huy, la Fédération du Tourisme de la Province avait respectivement référencé 1.009 et 220 établissements

La plateforme collaborative, qui réceptionne ces données, compte actuellement 1.200 contributeurs très actifs et plus de 25.000 visiteurs mensuels. Elle vise un million de visiteurs annuels d'ici un an.