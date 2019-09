TC Tournai - Deux ans de prison ferme pour un voleur en état de récidive

Une peine de deux ans de prison ferme a été prononcée, mardi, par la 11e chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, contre S.D., un voleur en état de récidive. Le 21 juillet 2017, il a multiplié les vols dans le centre de Tournai et il avait pu être interpellé alors qu'il était en train de commettre un vol chez un gardien de prison. Le tribunal note que, depuis vingt ans, le prévenu baigne dans la délinquance.

Le tribunal constate que, en effet, une fois sorti de prison, S.D. ne peut s'empêcher de voler. Parmi ses faits d'armes du 21 juillet 2017, épinglons un vol commis dans la pharmacie où il allait chercher sa méthadone. Agissant à visage découvert, il avait été reconnu par la pharmacienne.

Plus tard, il est entré dans une maison pour commettre un vol. Il a été surpris par le propriétaire qui était gardien à la prison de Tournai, où S.D. avait ses habitudes. Entretemps, il avait multiplié les vols et les tentatives avec deux complices. L'un bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation, grâce à une réinsertion sociale réussie, alors que l'autre écope de six mois par défaut

Le 31 août 2015, S.D. avait écopé d'une peine de 18 mois de prison pour des faits identiques. En 2018 et en 2019, il avait écopé de trois ans et un an de prison avec sursis pour des faits commis après juillet 2017. "Selon son assistant de justice, il a repris sa consommation de cocaïne. Il n'a pas compris qu'il devait modifier son comportement", a souligné le tribunal dans son jugement.