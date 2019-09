VIDÉOS | Jeff Danès, finaliste de The Voice 7, partage sa passion pour la musique en gare de Tournai

Surprise ce mardi, Jeff Danès, s’est installé au clavier du piano installé dans le hall de la gare de Tournai. C’était aussi l’occasion d’évoquer le chemin parcouru depuis sa participation à la finale de The Voice 7 et ses projets d’avenir.

Un piano a pris place en gare de Tournai jusqu’au 25 septembre. Qui le souhaite peut aller y jouer sa plus belle composition, se faire filmer et poster la vidéo sur la page FB de l’événement («piano en gare de Tournai»).

Voir tous les détails sur cette opération et le règlement du concours en cliquant ici

Le finaliste tournaisien de la saison 7, Jeff Danès, s’est volontiers prêté au jeu en nous interprétant une revisite (à sa façon) du célèbre «hymne à l’amour» magnifié par Édith Piaf. Ce fut aussi l’occasion d’évoquer le parcours du musicien-chanteur dont la carrière a été boostée suite à sa sélection pour la finale de The Voice Belgique (en 2018) après avoir choisi de rejoindre l’équipe de BJ Scott (pour rappel, les 4 coaches s’étaient retournés). Jeff continue à entretenir des contacts réguliers avec ces derniers, plus spécifiquement avec Vitaa et Slimane mais aussi et surtout avec sa coache BJ Scott. «Depuis The Voice, j’ai fait plus de 80 concerts avec elle tant en Belgique qu’en France», nous a-t-il confié. Parmi ses projets, on retiendra la sortie, prévue un peu avant les fêtes, de deux clips vidéos, dont un réalisé par Charly Desoubry, avec son dernier titre: «So many times». Sans oublier un album de 15 titres en préparation tout en sachant qu’il a engrangé suffisamment de compositions pour en produire deux de plus dans la foulée…

Il nous explique ses projets dans cette vidéo:

On l’aura compris, la «Jeff Danès Academy» lui tient particulièrement à cœur. On peut le contacter à ce sujet sur le numéro spécialement ouvert pour la circonstance au 0499/190 140.

Il a également posté sur sa page FB une vidéo décalée assurant la promotion de cette école: