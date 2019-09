Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 18 septembre

James Gay, Woody Allen et Nicolas Boukhrief sont au menu de ce mercredi en apesanteur. -

Des escalators sur la lune, deux tourtereaux, un drone espion, les Ardennes belges et même une plage hollandaise: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 18 septembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Ad Astra

Film de science-fiction de James Gray. Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones et Ruth Negga. Durée: 2 h 04.

Ce que ça raconte

Alors que l’espace est devenu un Far West sans foi ni loi, un astronaute est envoyé à l’autre bout de l’univers pour retrouver son père qu’il croyait mort.

Ce qu’on en pense

Ne vous fiez pas aux apparences, ceci n’est pas un blockbuster mais un film d’auteur introspectif. On réfléchit au sens de la vie, face à des images à couper le souffle. De temps en temps, ça s’accélère, mais on est loin de la rocket.

La critique complète

A rainy day in New York (Un jour de pluie à New York)

Comédie dramatique de Woody Allen. Avec Elle Fanning, Diego Luna, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Jude Law,, Liev Schreiber et Rebecca Hall. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

Ashleigh et Gatsby, deux étudiants friqués de province, prévoient un week-end romantique à New York mais la pluie et les rencontres vont changer la donne.

Ce qu’on en pense

Un bon «petit» Woody Allen sans autre prétention que d’errer dans les rues humides de Manhattan, mettant en lumière la jeune et brillante génération de Hollywood.

La critique complète

Trois jours et une vie

Thriller dramatique de Nicolas Boukhrief. Avec Charles Berling, Sandrine Bonnaire et Philippe Torreton. Durée: 2 h.

Ce que ça raconte

Fin décembre 1999, le petit village d’Olloy, niché au cœur des Ardennes belges, est sur le point d’être frappé par un drame terrible.

Ce qu’on en pense

Un polar sans l’être, une adaptation de Lemaître vidée de son humour noir, une mise en situation interminable, un retournement mal amené. Bref, déception.

La critique complète

Good Boys

Comédie de Gene Stupnitsky. Avec Jacob Tremblay. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Max, Lucas et Thor, 13 ans, espionnent la voisine avec un drone. Les événements prennent alors une tournure rocambolesque.

Ce qu’on en pense

Il y a un aspect mécanique trop parfait qui empêche le film de déployer une personnalité vraiment drôle, trash et intelligente.

La critique complète

Ma folle semaine avec Tess

Comédie dramatique de Steven Wouterlood. Avec Sonny Coops van Utteren et Josephine Arendsen. Durée: 1 h 23.

Ce que ça raconte

En vacances sur une île néerlandaise, Sam, un gamin de onze ans, se fait une copine prénommée Tess. Il avait décidé de s’entraîner à la solitude, ce sera pour la prochaine fois.

Ce qu’on en pense

Charmant film familial sur le passage à l’âge adulte. Il donnerait presque envie d’aller passer ses vacances aux Pays-Bas.

La critique complète

Wardi

Film d’animation de Mats Grorud. Avec les voix de Pauline Ziade et Aïssa Maïga. Durée: 1 h 20.

Ce que ça raconte

Wardi, une jeune Palestinienne, vit avec toute sa famille dans un camp de réfugiés à Beyrouth. Mais quand son arrière-grand-père perd tout espoir de retourner dans son village natal, Wardi est bien déterminée à lui redonner le sourire.

Ce qu’on en pense

Mêlant marionnettes et animation classique, le premier long-métrage du norvégien Mats Grorud est une grande réussite tant sur le plan technique que sur le plan narratif. À voir sans hésiter, dès 10 ans.

Tolkien

Biopic de Dome Karukoski. Avec Nicholas Hoult et Lily Collins. Durée: 1 h 52.

Ce que ça raconte

L’auteur du Seigneur des anneaux a eu une jeunesse avant de devenir le papa de la fantasy. Même qu’il est tombé amoureux et qu’il a fait la guerre dans les tranchées.

Ce qu’on en pense

Les rapprochements entre l’œuvre de Tolkien et sa vie auraient pu être présentés de façon plus romanesque. Une biographie classique dont on ne retire pas grand-chose.

Sans frapper

Documentaire d’Alexe Poukine. Avec Conchita Paz, Epona Guillaume et Aurore Fattier. Durée: 1 h 22.

Ce que ça raconte

Face caméra, dix inconnu(e)s livrent leur interprétation de ce qui est arrivé à Ada, qui a un soir rencontré un garçon, et avec qui ça s’est (très) mal passé…

Ce qu’on en pense

Une histoire personnelle, racontée à plusieurs voix: à condition d’y être disposé, c’est un dispositif efficace à travers lequel la réalisatrice Alexe Poukine questionne nos a priori sur le viol, et stimule notre empathie. Fort.