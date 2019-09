Catastrophe de Buizingen: les avocats du conducteur de train plaident la thèse du problème technique

Me Antoine Chomé et Me Dimitri de Béco ont plaidé l’acquittement de leur client, le conducteur du train L qui a embouti un autre train à Buizingen en février 2010, mardi après-midi, devant le tribunal de police de Bruxelles.

Se basant sur une expertise récemment réalisée par un professeur en électromécanique de l’ULB, Me Chomé a soutenu que la thèse du problème technique est hautement probable et donc la version de son client selon laquelle il a bien franchi un feu vert crédible.

Me Antoine Chomé a présenté en synthèse l’étude menée par un professeur en électromécanique de l’ULB qui, selon lui, a élargi l’analyse qui avait été réalisée par un collège de cinq experts durant l’enquête.

Pour ce professeur, qui a collaboré à l’installation des premières balises TBL1 +, l’actuel système de freinage automatique des trains, il a pu se produire un dysfonctionnement du feu de signalisation lui-même, affichant vert au lieu de rouge. Le scientifique en est arrivé à cette conclusion après avoir analysé un incident identique à celui de Buizingen, survenu un mois après au même endroit. Un train avait été contraint d’opérer un freinage d’urgence, après que le feu était passé du vert ou rouge.

«On apprend qu’il n’y a pas de retour d’information sur le signal qui a été affiché. On constate aussi que le système EBP [poste de commande électronique] indique, dans ce cas, que le train est toujours sur la voie entre les deux feux. Or, ce n’était pas le cas, il s’est arrêté sur un tronçon de voie juste après le deuxième feu de signalisation HE1. On voit donc que le système EBP, sur lequel se basent largement les premiers experts, n’est pas infaillible», a argumenté l’avocat.