Campagne nationale pour sauver la petite Pia: déjà plus de 550.000 sms envoyés

Atteinte d’une maladie génétique rare, Pia a besoin du médicament le plus cher du monde. Ses parents ont lancé une campagne de sms à l’échelle nationale pour la sauver.

Agée d’à peine 9 mois, la petite Pia est atteinte d’amyotrophie spinale, une maladie génétique rare caractérisée par une atrophie des muscles.

Problème, le Zolgensma, seul médicament capable de la soigner, coûte 1,9 million d’euros, n’est disponible qu’aux États-Unis et est également le plus cher du monde. Sans ce précieux traitement, l’espérance de vie de Pia n’excéderait pas les deux ans.

D.R. Originaires de Wilrijk, ses parents ont donc lancé une campagne nationale de sms pour sauver leur petite fille. «Si un Belge sur 10 envoie un SMS, la vie de notre fille peut être sauvée», a expliqué la mère de Pia à Het Laatste Nieuws.

Et l’initiative fonctionne puisque le nombre de sms envoyés est passé de 150 000 à plus de 550 000 en une journée. Plus d’un million d’euros a donc déjà été récolté. «Nous n’avons jamais eu autant d’espoir de sauver Pia, a déclaré Ellen De Meyer. Nous n’avons pas de mot.»

Pour contribuer à l’élan de solidarité, il suffit d’envoyer «Pia» au numéro 4666. Les virements sur le compte bancaire de la famille restent également acceptés.

Si 50 centimes sont généralement prélevés à chaque message envoyé, les opérateurs Proximus, Orange et Telenet ont décidé qu’aucune commission ne serait prélevée pour cette bonne cause.

Plusieurs personnalités belges se sont déjà mobilisées pour la petite Pia. Des sportifs comme Tom Boonen, Dries Mertens, Kevin De Bruyne, Camille Laus, Julie Vanloo et Asiling D’Hooghe ont notamment signalé leur don sur la plateforme Instagram.

Désormais, c’est à vous de jouer...

Boonen, Mertens, D’Hooghe, Laus: les sportifs belges se mobilisent pour Pia. Instagram