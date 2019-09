De jeunes Louviérois talentueux recherchés pour doper leur avenir

La Fondation Roi Baudouin lance son programme Boost à Mons et La Louvière. Elle cherche toujours cinq candidats dans la cité des Loups pour les aider à concrétiser leurs rêves.

Pour accéder à l’enseignement supérieur, entrer sur le marché du travail, voire simplement obtenir son diplôme d’enseignement secondaire, tous les jeunes ne sont pas égaux. Ceux issus de classes socio-économiques défavorisées peuvent avoir infiniment plus de difficultés à concrétiser leurs rêves que les enfants «de bonne famille».

En cause, une multitude de facteurs, tant matériels que culturels et qui varient d’un cas à l’autre: les moyens financiers, une situation familiale compliquée, des parents qui ne peuvent aiguiller leurs enfants dans un monde qu’ils ne connaissent pas, comme l’enseignement supérieur… Ces obstacles peuvent empêcher l’enfant de s’accomplir et d’exploiter pleinement son talent.

Pour permettre à des jeunes de publics défavorisés d’exploiter leur potentiel, la Fondation Roi Baudouin a lancé un programme baptisé Boost en 2011.

Il offre à des jeunes talentueux et motivés un accompagnement intensif dont l’objectif est de renforcer leurs compétences, d’élargir leur réseau et d’exploiter leur potentiel. Les lauréats au programme sont suivis durant six ans.

Au-delà du secondaire

Ce programme démarre en septembre à Mons et La Louvière. Dix élèves (huit Montois et deux Louviérois) ont été sélectionnés par un jury présidé par Jean-Jacques Cloquet, directeur général de Pairi Daiza et ancien directeur général de l’aéroport de Charleroi.

Ces dix élèves viennent d’entamer leur 4e année du secondaire en 2019-2020. Ils ont été sélectionnés sur la base des critères suivants: motivation, ambition, potentiel de progression et résultats scolaires.

Concrètement, ces jeunes s’engagent à participer à une quinzaine d’ateliers collectifs par année scolaire pendant les trois premières années du programme. Animés par des mentors, ces ateliers abordent des thèmes variés: réussite scolaire, maîtrise de la langue et communication, connaissance de soi, gestion de soi, orientation scolaire, collaboration et engagement. En cas de besoin, un soutien scolaire est également prévu.

Cinq étudiants recherchés

Une fois leur diplôme d’études secondaires obtenu, les jeunes bénéficieront d’un accompagnement personnalisé durant leurs études supérieures, jusqu’à leur entrée sur le marché du travail. Le programme prévoit aussi un soutien matériel, comme une bourse destinée à financer des activités comme des stages de langues, l’achat de livres, la participation à des activités sportives, artistiques ou culturelles… ainsi qu’un ordinateur pour faciliter l’étude.

Afin de compléter le groupe, Boost cherche encore cinq jeunes Louviérois/-es pour de rejoindre l’aventure dès cette année scolaire. Les jeunes qui viennent de rentrer en 4e année du secondaire de l’enseignement général, technique ou artistique peuvent introduire leur candidature jusqu’au 30 novembre via le site web de Boost.

Les enseignants peuvent aussi proposer un/-e candidat/-e sur le site. Les personnes sélectionnées intégreront le groupe début 2020. Actif dans désormais six communes belges, le programme Boost suit 470 jeunes.