L’Homme de la Meuse fait désormais partie du paysage

La gigantesque fresque intitulée «L’Homme de la Meuse» a été inaugurée. Elle s’inscrit désormais dans le paysage urbain liégeois.

Les Liégeois et les nombreux automobilistes qui empruntent les quais de la dérivation l’ont vue apparaître, au fil des jours. La fresque de street-art intitulée L’Homme de la Meuse a été libérée de ses échafaudages, pour être inaugurée ce lundi soir. Il s’agit d’une des plus grandes œuvres de ce type en Wallonie et assurément la plus imposante à Liège, ne serait-ce que parce qu’elle a pris possession de façades aveugles de deux immeubles, les n° 10 et 21 du quai de la Boverie.

Cette œuvre a été réalisée par l’artiste bruxellois Sozyone Gonzalez. D’aucuns auront sans doute relevé un caractère familier dans cette nouvelle œuvre. C’est en effet le même artiste qui avait réalisé Future Birds, une œuvre qui a embelli un pignon de la rue Nagelmackers de 2014 à 2018.

Un homme au chapeau, des oiseaux, des couleurs: l’univers est similaire. Mais cette œuvre-ci se distingue par sa taille. Elle a été réalisée dans le cadre de l’opération Paliss’art, un programme de la Ville de Liège qui promeut l’intégration de telles fresques dans la cité. L’ASBL Spray Can Arts s’est chargée de coordonner le projet.

La réalisation de l’œuvre a débuté à la mi-août, moyennant l’installation de grands échafaudages et l’acquisition de près de 1000 bombes de peinture, pour couvrir une surface d’environ 1 200 m2.

Chacun peut désormais découvrir l’œuvre le long de la dérivation, avec un point de vue particulièrement remarquable depuis le Longdoz (le quai Orban et le pont de Huy).