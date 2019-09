Plus 7°C en 2100? Des nouvelles projections scientifiques très alarmantes

La mobilisation reprend en Belgique

L’urgence climatique sera au cœur d’une nouvelle semaine d’actions mondiales à partir de vendredi, en marge du sommet de l’ONU sur le climat convoqué à New York. En Belgique, manifestations, concert, assemblée citoyenne et conférence se succéderont pour raviver la mobilisation et faire pression sur les élus afin qu’ils revoient leurs engagements climatiques à la hausse.

Ce vendredi, la vingtaine d’ONG, d’associations et de collectifs organisateurs (Greenpeace, WWF, Amnesty, Rise For Climate,…) espèrent une présence massive à Bruxelles pour la troisième «grève mondiale pour le climat», une initiative inspirée par la désormais célèbre activiste Greta Thunberg. Le rendez-vous est donné à 13h30 à la gare de Bruxelles-Nord. Les manifestants – jeunes et moins jeunes, syndicats, organisations environnementales et représentants politiques – devraient ensuite défiler jusqu’au parc du Cinquantenaire en passant par la petite Ceinture, la rue de la Loi et Schuman.

Le lendemain, la plage d’Ostende servira de décor à un concert organisé de 13h à 14h pour sensibiliser au sort des réfugiés climatiques.

Le dimanche, journée sans voiture à Bruxelles, les citoyens seront à nouveau invités à se rassembler à l’initiative du collectif Rise For Climate sur la place Jean Rey, en présence notamment des deux représentantes du mouvement Youth For Climate, Anuna De Wever et Adélaïde Charlier. Des discours et animations musicales sont prévues de 11h00 à 13h00.

La mobilisation se poursuivra la semaine suivante avec une assemblée citoyenne, une conférence sur la transition alimentaire, une journée dédiée au nouveau rapport du Giec sur les océans, attendu mercredi, ou encore des actions dans les écoles.