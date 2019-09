Des chercheurs de l’UZ Gent découvrent où se cache le virus du sida

Des chercheurs de l’UZ Gent ont franchi une étape importante vers l’éradication du VIH à long terme et la guérison du sida, en découvrant sa cachette.

Le virus est contrôlé aujourd’hui par traitements antirétroviraux mais une rechute intervient en cas d’arrêt de prise de traitement. Avec cette découverte, les scientifiques espèrent à terme pouvoir éliminer le virus.

Les personnes atteintes du virus du sida peuvent mener une vie relativement normale grâce aux derniers antirétroviraux. Cependant, des «réservoirs» de virus résiduel subsistent dans le corps, où le VIH est en état latent. Il «se cache dans des cellules immunitaires du corps et reste donc sous le radar», expliquent les chercheurs Marie-Angelique De Scheerder et Linos Vandekerckhove. «Mais lorsqu’un patient cesse de prendre ses antirétroviraux, le virus peut revenir de ces cellules et provoquer une poussée, un rebond viral.»

Cette découverte scientifique a été présentée mardi à Gand.