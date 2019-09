L’improbable coup du foulard de Zahavi dans les arrêts de jeu (+ vidéo)

Eran Zahavi (ici avec la sélection israélienne), s’est offert un but d’anthologie dans le championnat chinois. AFP

Eran Zahavy, attaquant du Guangzhou R&F, s’est offert un superbe but décisif lors de la réception de Tianjin Tianhai.

S’agit-il du but de l’année?

Depuis son arrivée dans le championnat professionnel chinois, l’Israélien Eran Zahavi marque comme il respire. Mais non content d’avoir inscrit son 96e but en 104 apparitions dans les Terres du Milieu, l’ancienne vedette du Maccabi Haïfa s’est offert un audacieux coup du foulard dans les arrêts de jeu pour permettre à son équipe de Guangzhou R&F d’enlever un succès très important face à Tianjin Tianhai dans la course au maintien.