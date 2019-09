L’UEFA dévoile le nouveau ballon officiel de la Ligue des champions

Comme chaque saison, l’UEFA a dévoilé le nouveau ballon officiel pour la phase de groupes de sa compétition phare, la Ligue des champions.

Plus coloré qu’à l’ordinaire, ce ballon a été «inspiré par la passion partagée par les joueurs et les fans partout dans le monde», indique l’instance européenne. «Un mélange de bleu, d’orange et de jaune fluorescent constitue la palette de couleurs du ballon de cette année. Les célèbres étoiles sont maintenant plus grandes en taille avec de solides contours noirs et blancs.»