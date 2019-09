CONCOURS | Assistez au Grand Prix de Wallonie en VIP

L'Avenir vous fait gagner 3x2 accès en VIP pour le départ et l'arrivée du Grand Prix de Wallonie ce mercredi, entre Blégny et la Citadelle de Namur.

Pour ce faire, rien de plus simple: répondez correctement à la question ci-dessous et envoyez votre réponse accompagnée de vos coordonnées (nom, prénom et numéro de téléphone) à sportsnr@lavenir.net.

Quel coureur a remporté l'édition 2018 du Grand Prix de Wallonie ?

Le concours est ouvert jusqu'à ce mardi 17/09 14h00. Le ou la gagnant(e) sera tiré(e) au sort dans nos bureaux de la rédaction et averti(e) personnellement. Nous attirons votre attention sur le fait que les accès VIP sont à venir retirer en main propre à l'accueil des Éditions de l'Avenir à Bouge, ce mardi jusqu'à 17h ou ce mercredi matin dès 8h. Les cartons d'invitation ne seront en aucun cas envoyés par courrier postal ou par voie électronique.

* Une participation par personne.