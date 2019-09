Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Nethys: deux opérations «un peu bizarres»; Une famille ménacée, chez elle, par deux mineurs encagoulés et armés; Là où D’Ieteren pense les alternatives à la voiture personnelle; Les yeux (rouges) de Myriam Leroy pour pleurer; Anderlecht: Trebel et Vanden Borre en pompiers de service... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce mardi 17 septembre.

Bienvenue chez Lab Box, là où D’Ieteren pense les alternatives à la voiture personnelle «loin des clichés du lobby automobile»

Lab Box est le pôle «mobilité innovante» de l’importateur VW D’Ieteren.

Il fonctionne comme un incubateur de start-ups.

6 boîtes y réfléchissent à l’intermodalité, au leasing en ligne, à l’autopartage ou aux véhicules autonomes.

Trebel et… Vanden Borre sont de retour à Anderlecht

Malade depuis plus de deux saisons et incapable de concrétiser depuis l’arrivée de Vincent Kompany au printemps, Anderlecht s’est encore enfoncé davantage dans la crise, contre l’Antwerp. Le Sporting sait-il encore où il va?

Alors que Marc Coucke est en vacances en Asie, Michaël Verschueren a une nouvelle fois fait le tour des cafés, dimanche soir, pour tenter de calmer les supporters. Ceux-ci restent relativement calmes mais ils sont de plus en plus nombreux à ne pas digérer les quatre défaites en sept sorties. La direction en prend pour son grade, notamment coupable aux yeux des fans de n’être pas parvenue à transférer un n° 9 en sept mois – Mbokani fut encore décisif dimanche – et d’avoir dépensé 15 millions pour un Vlap (8) transparent et un Roofe (7) blessé, sans parler de Nasri hors condition.

En coulisses aussi, ça grogne. À Neerpede, ils sont nombreux à ne pas avoir compris pourquoi Vincent Kompany a opéré, contre l’Antwerp, autant de changements dans son onze par rapport à celui qui avait remporté le Clasico. Comme beaucoup, la direction anderlechtoise s’attendait à voir Gerkens et Kiese-Thelin muscler l’équipe au coup d’envoi, à charge pour Chadli d’arpenter son flanc de prédilection. À une semaine du choc à Bruges et alors que les PO1 semblent déjà en danger, le clan mauve panique. Au point de prendre des décisions allant à l’encontre de la nouvelle philosophie du club prônée à grands coups de com depuis des semaines?

Durbuy: Antonin frôle la mort à cause d’une étiquette mal traduite

Grosse frayeur dimanche après-midi pour Antonin, un adolescent de 17 ans originaire de la région de Durbuy.

Vers 17 h, il se rend dans une épicerie où il achète une cannette de Chupa Chups. Une boisson à base de fraises. Comme il souffre d’une allergie sévère au lait depuis sa naissance, Antonin lit attentivement l’étiquette avant d’acheter la boisson. Ne voyant aucune trace de produit laitier, il en consomme deux gorgées.

Très vite, c’est le choc anaphylactique. Le jeune garçon se sent de plus en plus mal, malgré une injection d’adrénaline qu’il se fait lui-même. Mais rien n’y fait. Le jeune homme appelle ses grands-parents qui l’emmènent directement à l’hôpital de Marche.

Huy: deux mineurs, encagoulés et armés d’un couteau, menacent une famille

C’est une soirée pour le moins angoissante et agitée qu’a dû vivre cette famille hutoise de la rue l’Apleit, victime d’une tentative de cambriolage dimanche soir, vers 20 h 30. Deux individus encagoulés et gantés se sont introduits dans l’habitation après qu’on leur ait manifestement ouvert la porte, menaçant leurs victimes d’un gros couteau. Il n’y a eu aucun blessé, mais une bousculade a eu lieu.

Les yeux (rouges) de Myriam Leroy pour pleurer

C’est l’histoire d’un harcèlement insidieux. Un roman prenant qui fait froid dans le dos.

Elle est journaliste et chroniqueuse à la radio de service public. Une petite notoriété qui attire sur les réseaux des inconnus, plus ou moins bienveillants. «Dans mon cas, si je laissais les courtisans sécher dans le vent, je passais pour une méchante qui se la racontait et qui se prenait pour chépaqui […].»

Alors, elle a répondu à ce Denis et son message bourré d’émojis horripilants. Fatale erreur.

Nethys: deux opérations «un peu bizarres»

Ce sont des questions qui ont animé les discussions dans les travées et couloirs du Parlement wallon ce lundi: comment l’offre liante, conclue entre Nethys et le fonds d’investissement américain Providence à propos de la cession du télédistributeur VOO a-t-elle pu se nouer dans le dos des Communes et de la Province de Liège, actionnaires de Nethys?

Et, l’opération qui permettrait le rachat de Win (la filiale de Nethys qui intègre les services informatiques et télécoms du groupe Publifin-Nethys) par la société Ardentia Tech de l’homme d’affaires liégeois François Fornieri, administrateur de Nethys, est-elle bien «réglo», quand on sait que Stéphane Moreau, administrateur-délégué de Nethys, est aussi responsable de la gestion journalière de la société acheteuse…?

La Grande Sophie se livre en 5 mots

La Grande Sophie, quand elle parle, comme quand elle chante, elle a l’enthousiasme dans la voix et dans les yeux. Cet instant, son nouvel album vient de sortir.

Elle nous le raconte en cinq mots-clés.

Mondiaux de cyclisme: la Belgique avec neuf garçons qui peuvent tout

On l’avait déjà souligné: Rik Verbrugghe, le sélectionneur national, allait faire des déçus. Parmi ces derniers, Jasper Stuyven et Tiesj Benoot, non ajoutés au cinq de base qu’on connaissait depuis le 9 septembre. Tim Declercq, Tim Wellens et Yves Lampaert ont finalement été sélectionnés

«J’ai hésité entre Lampaert, Sep Vanmarcke et Jasper Stuyven pour cette place mais c’est devenu un choix stratégique et Yves était l’option la plus logique», a réagi Verbrugghe.

Sa fille verbalisée par le TEC alors que son abonnement était valable

Un Hannutois a contesté l’amende administrative de 10€ infligée à sa fille.

Il a obtenu gain de cause lors du recours.

Le TEC a été condamné.

Un monastère à vendre

Les cloches ne sonneront bientôt plus au monastère Notre-Dame d’Ermeton-sur-Biert. L’ancien château-ferme du XIVe est à vendre.

Elle l’avait déjà annoncé début mars: la communauté des sœurs bénédictines d’Ermeton-sur-Biert ferme son monastère, qu’elle occupe depuis 1936.

Une décision du chapitre qualifiée de douloureuse mais commandée par le bon sens et bien comprise: la communauté religieuse, réduite à 13 sœurs d’un certain âge (l’aînée a 88 ans), certaines souffrantes, n’aurait pas pu assumer plus longtemps la charge d’entretien d’un monument aussi colossal et aussi inadapté, 3500 m2 de surface habitable, avec d’épuisantes marches partout, nécessitant des investissements réguliers.

Depuis cette triste annonce d’une irrévocable rupture avec un cadre de vie exceptionnel, et avec un village attachant, les Bénédictines se préparent à ce départ déchirant, le souhaitant le plus discret et le plus serein possible.

Que vont-elles devenir?

