DIRECT | Felice Mazzù et Genk entrent en scène sur la pelouse de Salzbourg

Genk entre en lice dès ce soir, se déplaçant en Autriche afin d’y quérir un premier succès historique pour le cercle limbourgeois.

C’est ce mardi soir que sera donné le véritable coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue des champions, où se jouera la succession de Liverpool, vainqueur en 2019.

Cette fois, deux clubs belges seront au départ: Bruges, qui débutera ce mercredi chez lui contre Galatasaray, et Genk, qui se déplace dès ce soir au Red Bull Salzburg.

Si les Limbourgeois avaient réalisé un joli parcours sur la scène européenne la saison dernière, on oublie que le Racing n’a jamais remporté le moindre succès en C1. Entre 2002 et 2011, ses douze rencontres de Ligue des champions se sont en effet soldées par sept partages et cinq défaites.