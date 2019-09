Ce sont des questions qui ont animé les discussions dans les travées et couloirs du Parlement wallon ce lundi (lire ci-contre): comment l’offre liante, conclue entre Nethys et le fonds d’investissement américain Providence à propos de la cession du télédistributeur VOO a-t-elle pu se nouer dans le dos des Communes et de la Province de Liège, actionnaires de Nethys?