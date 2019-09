Ewoud Pletinckx (Zulte Waregem) devant la commission des litiges

Ewoud Pletinckx et Zulte Waregem passeront mardi devant la commission des litiges de l’Union belge de football, le Essevee ayant refusé lundi la proposition d’un match de suspension et 1000 euros d’amende faite lundi par le parquet fédéral.

Le jeune joueur de 19 ans avait été exclu à la 43e minute par Alexandre Boucaut, samedi à Eupen (1-1), lors de la 7e journée de la Jupiler Pro League de football. La mi-temps approchait lorsque Pletinckx, dernier homme, avait irrégulièrement empêché l’attaquant espagnol de l’Alliance Jon Bautista, de filer vers le but.

L’arbitre avait dans un premier temps adressé un carton jaune au défenseur de l’Essevee, et accordé un penalty à Eupen. Mais il a changé d’avis et renvoyé le joueur visiteur au vestiaire après l’intervention de l’assistance video et l’examen des images. Il a aussi annulé le penalty.