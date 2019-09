En Ligue des champions, Genk est souvent verni au tirage. Le Real Madrid et l’AS Rome en 2003; Chelsea et Valence en 2012; Liverpool et Naples en 2019. Le danger de ce genre de tirage est de prendre une fessée, et l’histoire limbourgeoise, en C1, rappelle qu’il n’y a pas encore eu de victoire, en phase de groupe.