Le best of foot local: gardien international, but gag, partage de frères, staff rougi

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour.

1. Appelé en équipe nationale

Largement battu par Meux, le gardien de Givry, Isaac Rouaud, a tout de même passé un beau week-end. Il faut dire que le garçon a reçu une convocation de son équipe nationale! Du coup, plutôt que d’aller jouer à La Louvière la semaine prochaine, le garçon ira défier les Barbades! En effet, les U23 d’Haiti ont fait appel à lui afin de défier cette autre micronation de la Commebol avec pour objectif une place au tournoi qualificatif pour les JO 2020.

2. Assist involontaire

On reste dans la région de Bertogne pour ce qui ressemble au but du week-end. On joue en effet la 40e minute lorsque le gardien de Givry, Isaac Rouaud, reçoit un ballon difficile à négocier. Voulant dégager celui-ci, le keeper local a eu le mauvais réflexe de tergiverser avant de finalement, t dégager en plein sur la jambe d’un adversaire, propulsant le cuir dans ses propres filets.

3. Malgré 2 cartes rouges, ils terminent à 11

C’est l’une des nouveautés de la saison: les membres du staff sportif en bord de terrain peuvent, comme les joueurs sur la pelouse, se voir sanctionnés d’un carton. Waremme a pu le vérifier ce week-end en écopant de deux expulsions pour son T1 et le T2.

4. Un partage de frères

Frédéric et Grégory Crits ont passé un bon dimanche. Certes, ils n’ont pas gagné. Mais ils n’ont pas non plus été battus par leur frangin respectif. Car dans le match opposant d’UCE Liège à Rechain, Frédéric et Grégory se sont quittés dos à dos. le second s’offrant tout de même le but d’ouverture contre son frère, gardien de but à Rechain!

5. Bagarre générale dans l’Est

Véritable fléau de notre foot local, les bagarres générales ne sont, hélas, pas rares aux quatre coins de Wallonie. Cette fois, c’est du côté de Sart où l’équipe B recevait Bullange (P4G liégeoise) que la fin de partie a dégénéré.

6. Un superbe stade, mais ni eau chaude, ni éclairage

Rien ne va plus à Tournai. Battu chez lui pas Saint-Symphorien, le FC se retrouve «au fond du trou». Et c’est le capitaine qui le dit! Mais lorsqu’il s’agit de comprendre le pourquoi du comment, certaines langues au sein du club pointent la désorganisation palpable: «On n’a pas toujours d’eau chaude dans les douches, l’éclairage du terrain d’entraînement est insuffisant, tous les joueurs n’ont pas le même équipement, ça fait un peu ridicule pour un club comme Tournai mais c’est ainsi.» Et on parle bien d’une D3 qui évolue dans un stade Luc Varenne d’une capacité de 7 500 places…

7. De drôles de forfaits

Après deux journées de championnat, l’équipe dame de Pessoux (P2A namuroise dames) n’a toujours pas réussi à aligner une équipe. Résultat des courses: leur équipe pointe dernière au classement avec deux défaites par forfait en deux matches (et un average de -10). Autant dire que «ça pue»… Plus étrange encore, dans la série de P2B namuroise, les filles de Couvin ont également déclaré forfait, alors qu’elles avaient remporté la première journée de championnat sur le plantureux score de 9-0! Allez comprendre…

8. Une saison n’est pas l’autre

L’avantage du foot ou de tout autre sport, c’est que la donne peut drastiquement changer d’une saison à l’autre. Prenez Walhain. Auteur d’une saison (et surtout d’un début de saison) catastrophique la saison dernière, le club est cette fois reparti sur de meilleures bases. Certes un cran plus bas, les Walhinois ont engrangé 8 points lors des 4 premières rencontres de championnat. C’est mieux que l’année dernière à Noël. Ça valait bien une petite bière après-match pour les comitards…

