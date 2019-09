VIDÉO | Cristiano Ronaldo en larmes en évoquant son père: «Je suis le numéro un et il ne le voit pas»

Au moment d’évoquer la mémoire de son père décédé, la star du ballon rond a fondu en larmes.

Alors qu’il met souvent en avant son côté sûr de lui et conquérant, Cristiano Ronaldo a montré une part de vulnérabilité lors d’une interview avec Piers Morgan lors de l’émission «Good Morning Britain», sur ITV.

Au moment d’évoquer son père, l’attaquant de la Juventus de Turin a fondu en larmes. «Je suis le numéro un et il ne le voit pas. Il ne me voit pas recevoir des trophées. Ma famille le voit, ma mère aussi, même mon fils aîné, mais mon père n’a rien vu.»

