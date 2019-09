Une trentaine de véhicules contrôlés lors d’une action de la police boraine ce week-end

La brigade anticriminalité de la police boraine a contrôlé, dans la nuit de samedi à dimanche, trente véhicules dans les cinq communes de sa zone. Une personne a notamment été interpellée car elle avait été déchue de son droit de conduire.

Sept policiers ont été mobilisés entre 19h00 samedi et 03h00 dimanche. Trente véhicules ont été inspectés, neuf fouillés et 68 personnes ont été contrôlées. Parmi celles-ci, trois étaient en possession de stupéfiants et un n’était pas titulaire d’un permis de conduire, son véhicule a donc été immobilisé.

La police a également procédé à l’interpellation d’une personne signalée pour une déchéance du droit de conduire qui devait lui être signifiée. Quatre procès-verbaux ont été dressés et les agents ont aussi procédé à trois perceptions immédiates pour diverses infractions de roulage.

Cette action visait en outre à contrôler les rassemblements de personnes et lutter contre les nuisances notamment sonores. Des opérations similaires seront à nouveau menées dans les semaines à venir, a indiqué la police boraine.