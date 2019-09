Le tunnel des Quatre Bras de Tervuren temporairement fermé après une panne électrique

Le tunnel des Quatre Bras de Tervuren, en périphérie de Bruxelles, a été temporairement fermé à la circulation, lundi matin, en raison d’une avarie dans ses installations électriques.

Le tunnel a entre-temps été rouvert mais des files de quatre kilomètres se sont formées sur le ring intérieur et extérieur, a indiqué l’agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer).

Les caméras de surveillance ne fonctionnaient plus à cause de la panne électrique et le tunnel a dès lors été momentanément fermé pour des raisons de sécurité. La circulation a été déviée dans les deux sens vers le rond-point en surface, ce qui a provoqué un embouteillage et des retards d’une demi-heure dans chaque direction.

La liaison avec les caméras de sécurité a entre-temps été rétablie et le tunnel a pu rouvrir.