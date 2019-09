À l’Upgame, le café geek de Mons, «Ceux qui n’avaient pas d’amis à l’école peuvent s’en faire»

Vous cherchez un café où peuvent se rencontrer les fans de console, jeux de société, mangas et séries de geeks? Rendez-vous à l’Upgame à Mons, ouvert depuis août dernier.

«Ici, vous êtes dans le Tardis. Coincé dans une bulle temporelle entre les années 1980 et les années 2000.» C’est en utilisant une référence bien geek que comprendront les fans de la série «Doctor Who» que Frank Haubourdin décrit le bar qu’il a ouvert il y a un mois: l’Upgame.

Une fois franchie une porte relativement anonyme de la rue de Nimy à Mons, un corridor nous mène dans un autre espace-temps. Une fresque annonce la couleur: bienvenue dans un univers 100% geek.

La sono crache les notes de la Marche de l’Empereur, tandis que le regard se pose sur chaque table de la salle du bar. A chacune son thème: Super Mario, Stargate, Harry Potter. Marvel… Des univers qui ont chacun leurs hordes de fans et donc de geeks.

Sociabiliser le geek

«Être geek, c’est être fou de quelque chose. De vidéos, de jeux de cartes, de figurines, de cosplay… Ce n’est pas juste quelqu’un qui reste à regarder des séries ou à jouer devant un écran toute la journée», précise Frank.

Qui, en ouvrant ce bar, démonte en quelque sorte le cliché du geek solitaire et asocial. «Le concept du bar est basé sur la convivialité plutôt que sur l’individualité. Nous voulons que des gens qui ne se connaissent pas puissent discuter ensemble.»

Et le bar a déjà des habitués, comme Lily, la trentaine et fan de la première heure.

«J’aime beaucoup l’ambiance, c’est assez calme et les patrons sont gentils, sourit-elle. On vient avec nos petits univers, nos personnalités et plein de gens peuvent se retrouver.» L’Upgame, elle le considère un peu comme le havre de paix de ceux que la société regarde de travers.

Lily et son compagnon, déjà geeks de l’Upgame. Ugo PETROPOULOS

«C’est un lieu où les gens qui sortent du cadre, les exclus, peuvent se retrouver. Ceux qui n’avaient pas d’amis à l’école peuvent s’en faire ici.»

Soirées thématiques et tapas

En jouant à un jeu de société par exemple. Mais ceux qui veulent être seuls peuvent aller se ressourcer dans l’espace lecture où les mangas côtoient BD et romans, ou mettre en route une console de l’espace Pixel, où quatre grands écrans les attendent, connectés à quatre consoles différentes, dont une Recal Box, stockant 10 000 jeux allant de l’Atari à la PSA…

À la salle jeux, quatre écrans géants connectés à quatre consoles différentes. Ugo PETROPOULOS

De quoi passer des journées entières devant l’écran. Mais on le répète, ce n’est pas le but, qui est de créer des moments de partage. En témoigne un calendrier d’activité bien fourni. «Nous organisons un événement chaque samedi. Il y aura un blind test, un tournoi Fifa 2019, une soirée Loup Garou, une soirée Halloween…»

À peine ouvert, l’Upgame envisage déjà ses développements futurs. «On proposera bientôt de la petite restauration, des tapas espagnoles», précise Marjorie, sa compagne. Puis suivront l’aménagement d’une terrasse (car oui, le geek aime le grand air) et Frank verrait bien un espace coworking se greffer à l’ensemble.

De quoi prouver un peu plus que tout le monde est bienvenu chez les geeks. Car après tout, «être geek, c’est être passionné. Et on a tous une passion. Donc tout le monde est un peu geek au fond de lui», conclut Frank.

Trois ans de travail et de galère L’idée de ce bar a germé en 2016 dans l’esprit de Frank, alors en reconversion professionnelle, après avoir visité un bar explorant les thèmes chers aux geeks. Marjorie le suit dans l’aventure et cadre les idées de son amoureux. Il aura fallu trois ans de constructions marquées par de nombreuses péripéties pour que le couple originaire de La Louvière concrétise son rêve. Un rêve partagé: le crowdfunding qui a lancé le projet et les réactions suscitées ont conforté le couple dans l’idée que ce lieu était attendu. Ce bar, ils ont voulu le construire à leur image et ils y ont mis tous leurs moyens humains et financiers. «On a investi tout ce qu’on avait», affirme le couple, qui y partage aussi ses collections personnelles de jeux vidéo, livres… «Pour nous, c’est plus qu’un métier. On veut partager une passion et permettre aux gens de retrouver du bien-être et de la convivialité.»