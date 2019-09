VIDÉO | Goffin enflamme la piste de danse au mariage de Lucas Pouille

David Goffin et Gaël Monfils ont mis le feu au dancefloor lors du mariage de leur ami Lucas Pouille.

D’ordinaire plutôt réservé sur les courts de tennis, David Goffin s’est lâché comme jamais lors du mariage de son ami Lucas Pouille et de sa compagne Clémence Bertrand.

Alors que Gaël Monfils épatait la galerie avec ses mouvements acrobatiques, Lucas Pouille et David Goffin l’ont rejoint sur la piste. Le tennisman belge s’est alors lancé dans une petite «danse du ver de terre» improvisée, à même le sol.

Grands amis de Lucas Pouille, David Goffin et sa compagne Stéphanie Tuccitto étaient accompagnés de plusieurs stars du tennis comme Pierre-Hugues Herbert, Jo-Wilfried Tsonga ou Jérémy Chady pour célébrer l’événement.

More photos from the Pouille wedding. In first photo from left to right: Pierre-Hugues-Hubert and Julia Lang, Stephanie Tuccitto and David Goffin, the groom and bride Lucas and Clemence, 😍??, Noura and Jo Tsonga, Susan and Jeremy Chardy. 💕💖🥰 pic.twitter.com/KSThQsol3z