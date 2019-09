Une importante panne de courant a touché 16 500 foyers de Mons et sa périphérie

Un incident technique au niveau d’un poste de transformation à Mons a provoqué une importante coupure de courant lundi matin, touchant quelque 16.500 foyers et entreprises de la ville et sa périphérie.

Selon le porte-parole de l’opérateur des réseaux de gaz et d’électricité, Orès, l’incident s’est produit vers 8h00. La ville de Mons a été touchée, et plus partiellement sa périphérie, dont Jemappes, Nimy, Cuesmes, Maisières et Ghlin.

Les équipes d’Orès et d’Elia sont intervenues pour progressivement réalimenter le réseau. Le poste de transformation concerné a été relancé vers 9h15. Le courant devait être totalement rétabli vers 9h30.