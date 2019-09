Jupiler Pro League - Mouscron bat Courtrai 2-0 et se retrouve 3e au classement à égalité avec le Club Bruges

(Belga) Le match de clôture de la 7e journée du championnat de Belgique de football s'est terminé par la victoire 2-0 de Mouscron sur Courtrai. Diogo Queiros (43e) et Aleix Garcia (73e) ont inscrit leur premier but. Au classement, les Hennuyers se retrouvent en 3e position avec 14 points tout comme le Club Bruges à une unité du Standard. Courtrai (8 points) reste 11e.

Mouscron a tenté d'abréger le round d'observation. Mais s'ils avaient la possession du ballon, les Hurlus exerçaient une pression stérile. A l'image du centre à ras de terre de Sami Allagui, qui n'a trouvé aucun équipier à la réception (11e). L'attaquant tunisien n'a pas été plus efficace quand, sur un cadeau de Hannes Van der Bruggen, il a traversé un demi terrain. Mais après voir pris son adversaire de vitesse, il n'a pu éviter l'intervention de Sébastien Bruzzese (15e). Inexistant, Courtrai est resté dans le match grâce à son gardien, qui est encore bien intervenu sur Garcia lancé en profondeur (22e). Le match était à sens unique mais une frappe enroulée de Rafal Pietrzak est passée à côté (31e) et après avoir arraché un bon ballon dans la défense coutraisienne, Frank Boya s'est montré trop enthousiaste au moment de parachever son action (31e). Finalement, les Wallons picards ont trouvé la faille sur corner grâce à Queiros. Le Portugais prêté par le FC Porto a gagné son duel avec Kristof D'Haene pour placer le ballon de la tête dans l'angle opposé (43e, 1-0). A la reprise, Mouscron a eu une belle occasion de doubler l'écart sur un penalty mais Allagui a confirmé son jour sans en manquant à la 52e une seconde conversion après celle lors de la journée précédente à Malines. Tout cela a eu le don de réveiller les Kerels. Les rôles ont changé: Ilombe Mboyo a obligé Jean Butez à sortir un ballon avec le plat du pied (58e) et un envoi de Julien de Sart a heurté le montant (60e). Courtrai a toutefois été bloqué dans sa course poursuite à cause de Lucas Rougeaux, qui a pris sa seconde carte jaune (68e). Cette exclusion a arrêté les souffrances de la défense mouscronnoise et sur un beau mouvement amorcé par Jonah Osabutey, Garcia prêté par Manchester City a inscrit son premier but pour les Hurlus à l'occasion de sa première apparition (73e, 2-0). (Belga)