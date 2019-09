Le débrief sportif du week-end: rechute anderlechtoise, première belge en Liga, Vuelta slovène et semi-marathon record

La nouvelle défaite d’Anderlecht, une première victoire slovène dans un grand Tour, les débuts du «tueur» Hazard en Liga ou encore un nouveau record en semi-marathon: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité sportive de ce week-end.

D1A: le Standard et Bruges assurent, Anderlecht rechute

Contrairement au Standard et à Bruges qui l’ont emporté assez facilement ce week-end, les Mauves ont été défaits à domicile par l’Antwerp.

+ À LIRE | S’imposer à Ostende ? Le Standard attendait ça depuis décembre 2013

+ À LIRE AUSSI | Réduit à dix, Anderlecht s’incline face à l’Antwerp et rechute

+ À LIRE AUSSI | Mazzù a perdu les clés du Mambour

Une première victoire slovène dans un grand Tour

Primoz Roglic est devenu le premier Slovène vainqueur d’un grand Tour en remportant la Vuelta, ce dimanche, au terme de la 21e et dernière étape gagnée au sprint par le Néerlandais Fabio Jakobsen dans les rues de Madrid.

+ À LIRE | Primoz Roglic remporte le 74e Tour d’Espagne

Première prometteuse pour Hazard en Liga: «C ‘est un tueur»

Séduisant, comme le Real Madrid, pour sa première apparition officielle en Liga, Eden Hazard a donné le sourire à son entraîneur. Et Zinédine Zidane, résolument optimiste après la victoire de ses joueurs samedi face à Levante (3-2), s’est réjoui des premiers pas en match officiel du Diable rouge, auteur d’une prestation prometteuse.

«C’est un tueur quand il a le ballon, a commenté Zinédine Zidane. Il va nous faire du bien.»

+ À VOIR AUSSI | Dries Mertens, auteur d’un doublé, mène Naples vers sa première victoire à domicile

+ À LIRE AUSSI | Divock Origi blessé à la cheville, Liverpool s’impose pour un 14e succès de rang

+ À LIRE AUSSI | Toby Alderweireld et Tottenham écrasent Christian Benteke et Crystal Palace

IMAGES | L’Espagne remporte le Mondial de basket

L’Espagne s’est imposée en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine (75-95). Après 2006, les Espagnols remportent leur deuxième Mondial.

+ À VOIR | L’Espagne enrichit son exceptionnel palmarès avec une nouvelle médaille d’or

Nouveau record du monde du semi–marathon

Geoffrey Kamworor, 26 ans, triple champion du monde de la discipline en 2014, 2016 et 2018, et double champion du monde de cross-country (2015 et 2017), a battu le record du monde du semi-marathon, à Copenhague.

+ À LIRE | 21,0975 kilomètres en 58:01

Thierry Neuville seulement 8e du Rallye de Turquie

«J’ai tout donné, honnêtement.» Thierry Neuville n’a pu faire mieux que 8e du Rallye de Turquie: «Je n’aurais pas pu donner plus. Ce fut un week-end difficile, mais bon il reste trois rallyes à disputer, on verra ce qui va se passer.»

+ À LIRE | Sébastien Ogier gagne le Rallye de Turquie

Une première victoire de la saison pour les Sang et Marine

Après deux défaites consécutives, le RFC Liège a relevé la tête, ce dimanche après-midi, pour remporter leur première victoire et leurs premiers points de la saison.

+ À LIRE | Les Liégeois s’imposent à domicile face à Dender (4-2)

+ À LIRE AUSSI | D2 Amateurs: Meux et Francs Borains poursuivent leur course en tête

Euro: les Red Dragons alignent un troisième succès

Trois victoires en trois rencontres. La Belgique poursuit sa belle entame de championnat d’Europe de volley-ball.

+ À LIRE | La Belgique domine l’Espagne à l’Euro de volley

L’avocat de Christophe Henrotay dénonce la détention de son client

L’avocat de l’agent Christophe Henrotay dénonce la privation de liberté de son client qu’il estime abusive. Il appelle les autorités judiciaires à mettre fin dans les plus brefs délais à sa détention préventive.

+ À LIRE | «Cette incarcération n’a aucun sens, sinon de le briser moralement et médiatiquement»

Marc Marquez remporte le GP de Saint-Marin

Marc Marquez (Honda) a remporté le Grand Prix de Saint-Marin MotoGP devant le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT) qui a mené la plus grande partie de la course.

+ À LIRE | Marc Marquez s’envole vers un 6e titre