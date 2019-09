P3: Moustier prend le large, Gesves n'a toujours pas perdu

Cette fois, c'en est fini des leaderships partagés en P3 namuroise. Il n'y a désormais plus qu'une seule équipe de tête dans chacune des 3 séries. Et c'est Moustier qui a décroché le dernier ticket vacant...

P3A: Gesves garde la tête, le Condrusien B passe seul deuxième

Gesves est toujours la seule équipe de P3A à n'avoir pas encore perdu. Grâce à leur succès 4-2 contre Faulx, les Gesvois ont aligné leur quatrième victoire de la saison, pour un seul partage. Molignée B et Houyet, qui partageaient la deuxième place avec le Condrusien B avant cette cinquième journée, se sont neutralisés sur le terrain des Houyetois (1-1). Tout profit pour les Hamoisiens, vainqueurs par le plus simple des écarts d'Assesse vendredi soir (1-0). Le Condrusien B prend ainsi seul la deuxième place du podium de la série A, un podium pour l'instant complété par Ohey, qui s'est imposé à Lustin (1-4).

Le derby entre les voisins d'Han-sur-Lesse et d'Éprave n'a pas accouché de gagnants, les deux équipes se quittant dos à dos après 90 minutes de match (1-1). C'est également sur le score de un but partout que Miécret et Andoy-Wierde sont rentrés aux vestiaires.

Dinant n'a pas mâché ses mots lors de la réception de Rochefort B, terminant la rencontre sur un 5-0 et un quadruplé de son buteur Valentin Jacques. Enfin, Bièvre continue d'alterner victoire et défaite. Ce dimanche, après les 2 victoires et 2 défaites, c'était au tour des victoires et les Castors ont dominé Schaltin B (1-6).

P3B: Éghezée confirme, Émines se reprend, Sauvenière rassure

En P3B, le leader éghezéen n'a pas tremblé. Auteur de son plus large succès depuis la reprise, Éghezée, en plantant 6 buts face à Jambes B, a confirmé son solide début de saison, traduit dans les chiffres par un 15/15. Le trio à la poursuite du leader est parvenu à limiter l'avance d'Éghezée ce week-end, chacun des 3 deuxièmes s'étant imposé à domicile. Émines a repris les choses en main après avoir perdu à Rhisnes B dimanche dernier. Chez eux, les Éminois sont venus à bout de Wépion B, sur un score sans appel de 9 buts à 1. Les spectateurs n'ont pas non plus été en reste du côté de Sauvenière, qui a inscrit 6 goals contre les promus de Petit-Waret (6-1). Les Gembloutois ont donc eu plus de facilités à marquer que la semaine passée contre Grand-Leez B, pourtant lanterne rouge. Quant à Leuze, l'autre deuxième de la série, c'est face à Rhisnes B qu'il a signé son succès samedi soir (3-2).

Arquet B n'a guère eu de mal à se défaire du FCO Namur B (4-0) et les promus de Fernelmont-Hemptinne B continuent de surprendre par leur bonne entame de championnat (aucune défaite au compteur), tout comme leurs grands frères en P1 d'ailleurs. Les Coalisés se sont imposés 6-3 face à Saint-Germain.

P3C: Moustier relègue ses deux co-leaders

C'était la seule série où la tête était encore partagée, en l'occurrence entre Thy, Tarcienne et Moustier. C'est désormais de l'histoire ancienne puisque, dans le choc entre Moustier et Tarcienne, ce sont les Zèbres qui sont sortis vainqueurs (2-0). Combinée à la défaite de Thy-le-Château face à Somzée (1-3), la victoire de Moustier lui offre donc la première place du classement, tout seul cette fois-ci.

Juste derrière, Couvin-Mariembourg B a connu son premier match sans marquer (la défaite 0-5 contre Thy avait d'abord été une victoire 5-2 sur le terrain avant d'être reconsidérée en forfait). En face, Surice B n'a pas réussi non plus à trouver le chemin des filets, bouclant ainsi la rencontre sur un partage (0-0), le seul du week-end en P3C.

Avant ce dimanche après-midi, on retrouvait Bioul et Ligny B à la hauteur de Couvin B. Finalement, il n'y a que Ligny B qui a profité du faux pas des Fagnards pour leur passer devant. Les Lignards ont en effet été s'imposer 0-3 sur la pelouse de Biesme B, alors que Bioul était défait par Flavion B (3-2).

Dans les autres rencontres, on note la victoire de Philippeville contre l'UR Namur B (3-0) tandis que Walcourt - Denée et Gimnée/Mazée - Pesche B se sont tous les deux soldés par un succès des visiteurs 1-2.

