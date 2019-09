RFC Liège - Dender : première victoire de la saison pour les Sang et Marine

Après deux défaites consécutives, les Liégeois ont relevé la tête, ce dimanche après-midi, pour remporter leur première victoire et leurs premiers points de la saison.

Pourtant opposés à une équipe de Dender qui avait bien lancé sa saison (une victoire et un nul) jusqu’à présent, les Liégeois ont fait preuve de caractère et d’abnégation pour décrocher leur première victoire de en championnat. Et pour cause, ces derniers ont dû attendre la seconde période afin de prendre le meilleur sur leur adversaire du jour.

Bien qu’ils étaient menés 1-2 à la mi-temps, Mariën, le premier buteur de la rencontre (7e), et ses coéquipiers n’ont jamais cessé d’y croire et ont finalement été récompensés de leurs efforts un peu après l’heure de jeu. Massa égalisant à la 62e minute.

À nouveau aux commandes de la rencontre grâce à Mouchamps (78e), les Liégeois ont assuré leur victoire via un but de Lallemand (85e) dans les dernières minutes du match.

En décrochant ses trois premiers points de la saison, le RFC Liège lâche la lanterne rouge et vient se caler dans le ventre mou de sa division, au même rang que La Louvière Centre et à un point seulement de son adversaire du jour.