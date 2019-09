Euro de volley: les Red Dragons alignent un troisième succès

Trois sur trois. La Belgique poursuit sa belle entame de championnat d’Europe de volleyball.

La Belgique a aligné un troisième succès consécutif dans le groupe B de cette 31e édition. Les Red Dragons, 12es mondiaux, ont dominé l’Espagne 3 sets à 0 l’Espagne, 35e dans la hiérarchie mondiale (25-17, 25-21, 25-14).

La rencontre a duré 1h08. Le déménagement dimanche à la Lotto Arena d’Anvers n’aura donc pas été néfaste. Après deux succès au Palais 12 de Bruxelles, 3-0 contre l’Autriche (FIVB 37), vendredi, et 3-2 face à l’Allemagne (FIVB 27), vice-championne d’Europe, samedi, la Belgique reste leader du groupe avec 8 points après trois rencontres. La Slovaquie en compte 5 (en 2 rencontres), la Serbie 3 (un match), l’Espagne 1 et l’Allemagne 1 (2 matchs) et l’Autriche 0 (2 matchs).

La rencontre Serbie-Slovaquie se joue dimanche en début de soirée (18h30) à Anvers.

Les Red Dragons doivent encore jouer mardi (20h30) contre la Slovaquie (FIVB 27) et mercredi (20h30) contre la Serbie (FIVB 10), 3e de l’Euro 2017, toujours à Anvers.

Les quatre premiers de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale. En cas de qualification en huitièmes et en quarts de finale, les Red Dragons continueront leur tournoi au Sportpaleis d’Anvers. Les demi-finales se disputeront à Ljubljana et Paris. La capitale française sera le théâtre de la finale le 29 septembre.