Karolina Pliskova s’offre un 15e titre WTA

La Tchèque Karolina Pliskova a remporté le tournoi WTA Premier de Zhengzhou dimanche en Chine.

La numéro 2 mondiale s’est imposée 6-3, 6-2 en 1 heure et 36 minutes face à la Croate Petra Martic, 23e mondiale en finale de cette épreuve sur surface dure dotée de 1.500.000 dollars.

Karolina Pliskova, 27 ans, a décroché son 15e titre sur le circuit WTA, à l’occasion de sa cinquième finale de la saison. Cette année, elle a conquis les titres à Brisbane, Rome et Eastbourne et s’est inclinée en finale à Miami. la Tchèque succède à la Chinoise Zheng Saisai au palmarès du Zhengzhou Open.

Petra Martic, 28 ans, disputait sa quatrième finale WTA. Elle avait remporté le premier titre de sa carrière fin avril sur la terre battue d’Istanbul.

Plus tôt dans la journée, Yanina Wickmayer, associée à la Slovène Tamara Zinasek, a été battue en finale du double. Yanina Wickmayer et Tamara Zidansek se sont inclinées face à la première tête de série de l’épreuve formée par l’Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Kveta Peschke, 6-1, 7-6 (7/2).