Drogues, pas de permis: une course-poursuite se termine dans le fossé

Un automobiliste qui roulait sous influence de drogues a fui un contrôle routier samedi matin à Anvers.

La police s’est lancée à sa poursuite et le fuyard a atteint 160 km/h par endroits pour tenter d’échapper aux forces de l’ordre. Son véhicule a toutefois fini sa course dans un fossé à Aartselaar.

La police de la route s’était postée Oudeleeuwenrui samedi entre 05h00 et 09h00. Un des conducteurs qui devait être contrôlé a pris la fuite et la police l’a pris en chasse. Le chauffard frisait les 90 km/h en ville, a brûlé plusieurs feux de signalisation et a emprunté de nombreuses rues à contresens.

La course-poursuite a continué sur la Boomsesteenweg en passant par le tunnel Bolivar. Le fuyard a roulé jusqu’à 160 km/h sur la bande annexe avant de finir sa course dans un fossé à Aartselaar alors qu’il tentait d’éviter une barrière. Son véhicule a été lourdement endommagé. L’homme roulait sans permis valable, sans assurance et sous influence de drogues.

Sur l’ensemble de l’action, 137 personnes ont été contrôlées et onze roulaient sous influence.