IMAGES | L’Espagne dispose de l’Argentine et remporte le Mondial de basket

L’Espagne s’est imposé en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine (75-95). Après 2006, les Espagnols remportent leur deuxième Mondial.

Un départ canon, un troisième quart-temps maîtrisé et un Luis Scola rendu muet par la défense ont permis à l’Espagne de remporter le Mondial de basket, en Chine.

Les Espagnols remportent leur deuxième Coupe du monde, après leur victoire en 2006.

That moment when the amount of talent on the court is ridiculous 💯. #FIBAWC #ARGESP @cabboficial @BaloncestoESP



