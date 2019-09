Le Kenyan Geoffrey Kamworor bat le record du monde du semi–marathon

Le Kenyan Geoffrey Kamworor, 26 ans, triple champion du monde de la discipline en 2014, 2016 et 2018, et double champion du monde de cross-country (2015 et 2017), a battu le record du monde du semi – marathon dimanche à Copenhague.

Il a en effet couvert la distance de 21,0975 kilomètres en 58: 01, parcourant les onze derniers kilomètres en solitaire, et passant la ligne d’arrivée sous une forte pluie qui n’a pas empêché la performance.

Le précédent record, 58: 18, établi le 28 octobre 2018 à Valence, était détenu par con compatriote Abraham Kiptum, interdit de départ au marathon de Londres 2019 fin avril, pour irrégularités de son passeport biologique.

Ce semi-marathon de Copenhague disputé sur un parcours réputé rapide constituait un des grands objectifs de la saison du vainqueur du Grand Prix de Berne, qui a décliné sa sélection pour le 10.000 mètres des mondiaux de Doha, afin de se concentrer exclusivement sur l’épreuve danoise.

Les cinq premiers sont descendus sous l’heure.

Le Kenyan Bernard Kipkorir s’est en effet classé deuxième en 59.16, devant l’Éthiopien Berehanu Wendemu Tsegu, troisième en 59.22.

Kamworor a parcouru les cinq premiers kilomètres avec le groupe de tête en 13:51, juste en deçà du rythme du record du monde. Il a ensuite augmenté la cadence pour passer le 10e kilomètre en 27: 32, six secondes en dessous de son objectif.

On connaît la suite…