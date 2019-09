Nasri toujours pas repris, Didillon revient dans la sélection

C’est à nouveau sans Samir Nasri que les Mauves accueilleront l’Antwerp ce dimanche après-midi (14h30).

Le Français, officiellement malade il y a quinze jours pour le Clasico, reste donc écarté de la sélection pour cette septième journée. Vendredi, en conférence de presse, Simon Davies avait reconnu que l’ancien joueur de Marseille et de City accusait toujours un retard de condition.

Au rayon des gardiens, on soulignera le grand retour dans le groupe de Thomas Didillon qui occupera par conséquent la place de second portier au détriment de Davy Roef. Didillon n’avait plus été repris depuis l’arrivée de Van Crombrugge.

Enfin, malgré l’absence de Zulj (nez cassé), Adrien Trebel n’est toujours pas repris. Sambi Lokonga, auteur d’une brillante montée contre le Standard, est attendu au coup d’envoi.