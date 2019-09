Coupe du monde de cyclocross - Eli Iserbyt signe sa première victoire pro en ouverture à Iowa City

(Belga) Eli Iserbyt a remporté la première manche de la Coupe du monde de cyclo-cross 2018-2019, samedi à Iowa City, aux Etats-Unis.

L'ancien Espoir s'est imposé devant le champion de Belgique Toon Aerts, vainqueur de l'an dernier, et Daan Soete. La semaine prochaine, les coureurs ser trouvent à Waterloo, dans le Wisconsin, à l'occasion de la 2e des 9 manches de la Coupe du monde. Aerts s'était aussi montré le meilleur à Waterloo l'an dernier. Les épreuves disputées aux Etats-Unis doivent se passer de Mathieu van der Poel, Wout van Aert et du champion de Belgique sur route, Tim Merlier mais aussi de tous ceux qui ne veulent pas s'imposer un double décalage horaire en peu de temps entre l'Europe et les Etats-Unis. . (Belga)