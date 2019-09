Proximus League - Vainqueur de Lommel à domicile, le Beerschot se repositionne au classement

(Belga) Le Beerschot a profité pleinement samedi soir, lors de la sixième journée de Proximus League, des partages de Westerlo vendredi à Lokeren et d'Oud-Heverlee plus tôt dans la journée à l'Union Saint-Gilloise. Les Anversois (10 points) ont, en effet, gagné à domicile face à Lommel (2-0) et reviennent par conséquent à trois unités du duo de tête.

Le Beerschot a fait la différence en seconde période. Vorogoskiy (59) dans un premier temps, puis Tissoudali (75) ont alimenté le marquoir pour offrir aux Rats leur troisième victoire de la saison. La dernière rencontre de cette journée devait opposer dimanche Roulers à Virton (16h00). Les Roulariens, placés sous curatelle aprè avoir été déclarés en faillite mardi, ne joueront pas et perdront le match par forfait. OHL et Westerlo partagent la tête de la D1B avec 13 points. Suivent l'Union (11), le Beerschot (10), Virton (9 - en attendant l'obtention des trois points face à Roulers), Lommel (3), Lokeren (2) et Roulers (2). (Belga)