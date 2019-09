L’Afrique de l’Ouest adopte un plan d’1 milliard USD pour lutter contre le jihadisme

Un milliard de dollars sur 4 ans pour combattre le jihadisme: c’est la décision phare du sommet extraordinaire «de lutte contre le terrorisme» de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui s’est tenu samedi à Ouagadougou.

«Les débats nous ont permis d’adopter des décisions très fortes […] La conférence (élargie au Tchad et à la Mauritanie) a adopté un plan d’action et de mobilisation de ressources à hauteur de un milliard de dollars pour la lutte contre le terrorisme», a annoncé le président nigérien Mahamadou Issoufou à la clôture du sommet.

Le plan et son budget, qui fait appel uniquement à des ressources internes, seront présentés en décembre lors du prochain sommet de la Cédéao à Abuja mais l’argent qui sera versé dans un «pot commun» servira notamment à «renforcer les capacités opérationnelles» des armées nationales ainsi que des forces conjointes» comme le G5 Sahel ou la Force multinationale mixte du Bassin du lac Tchad.

«Le G5 est loin d’être mort. Le communiqué final (du sommet) montre bien le soutien de la Cédéao au G5 Sahel et à la force mixte du Bassin du Lac Tchad», a souligné le président nigérien, président en exercice de la Cédéao, alors que de nombreux observateurs annonçaient «les funérailles» du G5 au cours du sommet de Ouagadougou.

«Dans l’immédiat, ce sont elles (les forces G5 Sahel et bassin du Lac Tchad) qui sont sur le terrain», a insisté le président Issoufou alors que le communiqué final évoque le «leadership de la Cédeao» et le recours à la force en attente de la Communauté ouest africaine.

«Ca c’est à terme», a précisé M. Issoufou «Ca prendra du temps. Nous sommes face à une menace pressante, il faut la contenir».

Dès l’ouverture du sommet, le président de la commission de la Cédéao, Jean-Claude Brou, a planté le décor en évoquant les «2.200 attaques ces quatre dernière années, les 11.500 morts, des milliers de blessés», «des millions de déplacés», une «activité économique considérablement affectée», des «conflits intercommunautaires exacerbés» au Sahel et une menace qui s’étend au Sud.

Mandat plus «offensif» pour la Minusma

Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a souligné que «les menaces transcendent les frontières». «Aucun pays n’est à l’abri», rappelant que «l’escalade de la violence a déclenché une crise humanitaire sans précédent» au Sahel et que «des écoles et infrastructures de santé (ont été) fermées et des symboles de l’État détruits» dans son pays.

Au moins une trentaine de Burkinabè ont été tués dans de nouvelles attaques cette semaine au Burkina Faso.

La force multinationale (Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, Tchad) qui devait comprendre 5.000 hommes a été au centre des interrogations du sommet. L’idée de cette force, poussée par la France, était de faire monter en puissance les armées régionales pour épauler, voire à terme remplacer l’armée française, qui conduit au Sahel l’opération Barkhane (4.500 militaires) contre les jihadistes depuis 2014 dans le prolongement de l’intervention menée dans le Nord malien l’année précédente.

Or, les résultats du G5 sont pour le moment très minces, selon plusieurs analystes.

«Quel est le résultat opérationnel du G5? Le peu qui a été décaissé (en sa faveur) a servi en frais de réunion, d’hôtels, de fonctionnement… Le G5 est presque à genoux», soulignait avant le sommet Mahamadou Savadogo, chercheur au Cerrad (Carrefour d’études et de recherche d’action pour la démocratie et le développement).

«La Minusma (Mission intégrée des Nations unies pour la stabilisation pour le Mali, 13.000 hommes) et le G5-Sahel ne suffisent pas. Nous devons trouver des moyens de coordination plus élargis et plus efficaces», avait estimé le président ivoirien Alassane Ouattara.

Dans les conclusions du sommet, la Cédéao réclame d’ailleurs aux Nations Unies «un mandat plus offensif de la Minusma», mandat qui «puisse permettre de lutter contre le terrorisisme», a dit M. Issoufou

«La communauté internationale a des devoirs vis à vis du Sahel: c’est la communauté internationale qui est à la base de la crise libyenne, a-t-il estimé. «La communauté internationale ne peut détourner le regard et doit assumer ses responsabilités».

La Cédeao va aussi solliciter la Banque mondiale et le FMI pour que les dépenses sécuritaires soient «considérés comme des investisssemts» et solliciter les bailleurs de fonds occidentaux et arabes pour mieux lutter contre le jihadisme.

La Cédéao ne veut pas qu’un réponse «militaire», jugée nécessaire mais pas suffisante. Celle-ci est «vaine sans un développement durable, inclusif et équitable», selon le président Kaboré.