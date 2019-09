Le prodige de 16 ans Ansu Fati titulaire et buteur du FC Barcelone contre Valence (vidéo)

2 minutes et 1 but. AFP

A seulement 16 ans, le jeune Ansu Fati a connu sa première titularisation avec le FC Barcelone samedi contre Valence en Championnat d’Espagne et il a ouvert le score après 2 minutes, confirmant son entrée tonitruante au sein de l’équipe première du club catalan.

L’attaquant originaire de Guinée Bissau a été associé en attaque à Antoine Griezmann et au jeune Carles Perez, en l’absence du capitaine Lionel Messi, toujours convalescent (mollet). Et il a surgi au point de penalty pour catapulter au fond une passe de Frenkie de Jong (1-0, 3e minute).

Non retenu pour la première journée de Liga à Bilbao (défaite 1-0), lancé pour quelques minutes lors du deuxième match face au Betis (5-2), Fati avait inscrit son tout premier but avec le Barça lors de la troisième journée contre Osasuna (2-2).

Ce but, d’une belle tête décroisée, avait fait de lui le troisième joueur le plus jeune à marquer dans l’histoire de la Liga et le plus jeune de l’histoire du Barça.