Help Animals inaugure son refuge pour les animaux de ferme à Braine-le-Château

Déjà implantée à Anderlecht où elle accueille les chiens et les chats, l'association Help Animals a inauguré samedi à Braine-le-Château son deuxième refuge. Aménagées dans une ancienne ferme de la rue du Bois d'Apechau, ces infrastructures sont surtout destinées à accueillir les équidés et les animaux de ferme. Il s'agit d'animaux abandonnés, dont les propriétaires ne peuvent plus s'occuper, ou encore d'animaux saisis par décision judiciaire ou administrative. Les installations s'étendent sur plus de 3 hectares. Elles comportent également un espace pour les chats errants.

Pour Help Animals, les chats errants sont les oubliés de la protection animale: lorsqu'ils sont capturés pour être soignés ou stérilisés, ils sont souvent relâchés dans les espaces publics ou les friches d'où ils viennent. A Braine-le-Château, plusieurs pavillons leur permettront de trouver des conditions de vie agréable, et un travail sera réalisé pour socialiser ceux qui peuvent l'être, afin de les proposer à l'adoption.

Mais les activités principales du refuge inauguré samedi concerne les équidés et les animaux de ferme. On trouve déjà dans les installations des chevaux, des vaches, des ânes, des moutons, des cochons vietnamiens, des poules, des lapins, des oies...

Tous sont destinés à l'adoption par des particuliers, après que les responsables de l'association ont vérifié que les animaux soient placés dans de bonnes conditions chez leurs nouveaux propriétaires. Le refuge permettra également la visite par des écoles et des mouvements de jeunesse, pour sensibiliser le public à l'importance de la protection des animaux.