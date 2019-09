Le Yémen dévasté par la pire crise humanitaire au monde: retour sur cinq ans de guerre sanglante

L’attaque de drones qui a provoqué des incendies samedi dans deux installations pétrolières du géant Aramco en Arabie saoudite, a été revendiquée par rebelles Houthis contre lesquels Ryad intervient militairement au Yémen dans une guerre dévastatrice.

Le Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique, est ravagé par un conflit entre les rebelles Houthis, soutenu par l’Iran, et les forces loyales au gouvernement appuyées par l’Arabie saoudite et ses alliés, dont les Emirats arabes unis.

La rébellion houthie

S’estimant marginalisés par le pouvoir, les Houthis, issus d’une branche du chiisme, ont lancé une offensive depuis leur fief de Saada (nord) en 2014.

Le 21 septembre, les rebelles, alliés à des unités fidèles à l’ex-président Ali Abdallah Saleh, entrent dans la capitale Sanaa et prennent le siège du gouvernement et la radio d’État.

Ils s’emparent à la mi-octobre du port stratégique de Hodeida (ouest) sur la mer Rouge, puis progressent vers le centre du pays.

Le 20 janvier 2015, les Houthis s’emparent du palais présidentiel à Sanaa et encerclent la résidence du président Abd Rabbo Mansour Hadi, qui fuit vers Aden (sud) puis se réfugie finalement en Arabie saoudite.

Coalition militaire arabe

Le 26 mars 2015, une coalition menée par Ryad lance une opération aérienne pour bloquer l’avancée des rebelles vers le Sud.

Washington fournit un soutien en logistique et renseignement.

En juillet, le gouvernement annonce le premier succès des loyalistes, la «libération» d’Aden, qui devient la capitale «provisoire» du pays.

En octobre, ses forces reprennent le détroit de Bab al-Mandeb, par où transite une grande partie du trafic maritime mondial.

Trêve fragile à Hodeida

Le 13 juin 2018, les forces progouvernementales lancent une offensive sur Hodeida, principal point d’entrée de l’aide humanitaire.

Le 13 décembre, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres annonce des accords pour faire taire les armes, en particulier à Hodeida, à l’issue de pourparlers interyéménites en Suède.

Les combats y cessent mais attaques et échanges de tirs se poursuivent sporadiquement.

En mai 2019, l’ONU fait état du retrait des Houthis du port de Hodeida et de deux ports proches.

Séparatistes du Sud

Le camp anti-Houthis est divisé entre séparatistes et forces progouvernementales, en particulier au sud du Yémen, région qui était un État indépendant avant sa fusion avec le Nord en 1990.

Fin janvier 2018, des séparatistes sudistes se retournent contre leurs alliés progouvernementaux et assiègent le palais du président Hadi avant qu’une intervention saoudo-émiratie ne stoppe la bataille.

Le 7 août 2019, des affrontements opposent à Aden des éléments séparatistes de la force «Cordon de sécurité», entraînée par les Emirats, aux troupes du gouvernement.

Le 29 août, les forces séparatistes reprennent Aden, moins de 24 heures après en avoir perdu le contrôle de cette ville.