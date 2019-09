Le cinéma Movy Club rebranche ses projos pour les Journées du Patrimoine

L’ancien cinéma Movy Club, situé à Forest, commune du sud-ouest de la capitale, rouvrira exceptionnellement ses portes au public samedi et dimanche, dans le cadre des journées du patrimoine à Bruxelles.

Ce monument du septième art, placé sur la liste de sauvegarde par le gouvernement bruxellois a été acquis par la Région-capitale il y a trois ans.

Construit en 1934, le cinéma sera transformé en 1938 et en 1951 dans l’amélioration de son confort avant de connaître une transformation importante en 1954 adaptant la salle et son volume aux normes du cinémascope, un procédé optique élargissant la diffusion d’un film désanamorphosé.

Cet immeuble de quelque 600 m2 construit par l’architecte Leroy, dans un style combinant Art Déco et Modernisme est inscrit depuis 1997 comme monument sur la liste de sauvegarde. La protection vise plus particulièrement certaines parties intérieures du cinéma à savoir, le hall d’entrée, le foyer, la salle et la cabine de projection.

Des films de 1943

La Région bruxelloise a décidé d’ouvrir les portes de ce lieu emblématique, samedi et dimanche, de 10h à 18h. Le résultat des premiers travaux conservatoires entrepris pour protéger le bien sera présenté dans une scénographie festive et cinématographique, faisant revivre la cabine de projection à l’arc électrique.

Le public pourra visiter le cinéma toutes les heures en accédant au parterre du cinéma, à son hall, et à son foyer.

Il découvrira la remise en fonction des circuits électriques et le principe de la scénographie lumière en cours de restitution et pourra vivre une reconstitution virtuelle du cinéma tel qu’il aurait pu être en 1954, sur base d’imagerie 3D en résolution 2K.

Il aura la possibilité d’assister à la première projection digitale 2K du film de 26 minutes «Magic Movy, les hommes en blanc» d’Olivier Conrardy, témoin de la tentative de remise en route d’une cabine de projection à l’arrêt depuis 15 ans.

Au menu également: la découverte d’une collection de programmes de l’année 1943, celle de la typologie architecturale du cinéma grâce à la collection de programmes de Raymond Van Thournout, ou encore la remise en route de la cabine digitale de l’Actors studio.