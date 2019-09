Turquie: après la sortie de Neuville, c’est Tänak qui abandonne

Nouveau coup de théâtre au rallye de Turquie: après la sortie de piste de Thierry Neuville, c’est l’Estonien Ott Tänak, leader du Championnat, qui a été contraint à l’abandon.

Nouveau coup de théâtre au rallye de Turquie: après la sortie de piste de Thierry Neuville (Hyundai i20) dans la 8e spéciale, c’est l’Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris), leader du Championnat du monde, qui a été contraint à l’abandon avant l’ES9 de la 11e manche du championnat WRC, samedi dans la région de Marmaris.

Ott Tänak n’a même pas pu prendre le départ de la 9e spéciale, longue de 8,75 km. Il a été victime d’un problème technique en se rendant au départ de l’ES9.

«Malheureusement, nous avons eu des problèmes techniques sur notre chemin vers l’ES9 et nous ne pouvons plus continuer aujourd’hui», a tweeté Ott Tänak, qui pourra repartir dimanche pour essayer de gagner des points lors de la Power Stage.

?? Ott Tanak is stopped for today due to technical reasons. @TGR_WRC will plan for the car to return under restart rules tomorrow. #YarisWRC #RallyTurkey #WRC #TGR_WRC #IRF pic.twitter.com/PdB17FS3qU