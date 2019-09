Réveillé par les Gilets jaunes, Arnaud Gavroy retourne se coucher

L’ancien échevin a été réveillé à 5h ce samedi par les activistes. Il leur a gentiment fait comprendre qu’il n’était plus à la manœuvre.

On supposait que le réveil des élus locaux, une action choc lancée par les Gilets jaunes namurois, ne reprendraient pas après les élections de mai. Il n’en est rien. Après Maxime Prévot (cdH), Philippe Noël (Écolo) et Anne Barzin (MR), c’est Arnaud Gavroy (Écolo) qui a été tiré du lit par les activistes, à 5h du matin, ce samedi.

Certains s’étonneront du choix de s’en prendre à l’ancien échevin, aujourd’hui conseiller communal, et entre-temps devenu directeur de l’école Sainte-Marie Namur. Les Gilets ont apporté des éléments de réponse. «Alors que nous sommes en pleine 6e extinction de masse, que le réchauffement climatique s’emballe.. Il veut nous faire croire que vendre notre espace public à des multinationales c’est se battre pour la nature? […] Le capitalisme vert n’est qu’une arnaque des capitalistes, un nouveau marché pour continuer la destruction de la nature et l’exploitation des humains au nom de la rentabilité!» Malheureusement les visiteurs nocturnes n’ont pas su exposer leur opinion à l’élu plantois. Ce dernier, alerté par le bruit, a ouvert la fenêtre avant de tout simplement retourner se coucher. «Je pensais que c’était mon fils qui revenait des Wallos et qui avait oublié sa clef», a-t-il confié après coup.