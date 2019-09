Liège: les oeuvres de l'Opéra surtitrées en quatre langues

L'Opéra Royal de Wallonie (ORW) s'est doté d'un logiciel quadrilingue de surtitrages pour l'ouverture de sa saison 2019-2020, a annoncé vendredi l'ORW dans un communiqué.

Ce nouvel outil a été installé par la société sérésienne Colasse, qui conçoit et fabrique des armatures d'éclairage LED ainsi que des systèmes de surtitrages pour les théâtres et opéras. Grâce à l'intégration de sept écrans LED, les spectateurs pourront lire les surtitres en quatre langues depuis n'importe quelle place dans la salle. Le dispositif sera opérationnel pour la première fois ce vendredi pour l'opéra d'ouverture de la saison 2019-2020, à savoir Madama Butterfly (Giacomo Puccini), qui y sera présenté jusqu'au 28 septembre.

Le surtitrage est en français, néerlandais, allemand et anglais. L'objectif était d'améliorer l'accessibilité des oeuvres présentées ainsi que le confort du public, qui se révèle être de plus en plus international.

"Jusqu'à présent, les surtitres étaient disponibles en français, néerlandais et allemand. Cependant, 17% de notre public est international. Il nous semblait donc évident d'ajouter l'anglais aux langues de surtitrages. De plus, auparavant, certaines places jouissaient d'une moins bonne visibilité. Désormais, les surtitrages peuvent être lus depuis n'importe quelle place dans la salle", souligne-t-on à l'ORW.