VIDÉO\Au cœur de la carrière du pont des Trous à Sclayn

C’est à Sclayn que sont taillées les pierres récupérées lors de la déconstruction du pont des Trous mais aussi des nouvelles pour la reconstruction.

Visite ce vendredi de la carrière de Gore, propriété du SPW, à Sclayn dans l’entité d’Andenne. Là où son extraites et travaillées les pierres réservées aux aménagements publics. Que ce soit pour des bordures, des bancs, des socles de statues, des stèles commémoratives et des restauration ou reconstructions de bâtiments et monuments comme c’est le cas pour le pont des Trous.

Une partie des pierres récupérées sur ce dernier édifice ont d’ores et déjà été lavées, triées, retravaillées sur le site de cette carrière dont le site est situé de part et d’autre de la N90. Avec d’un coté la carrière en tant que telle d’où sont extraits environ 2 000 mètres cubes d’une pierre calcaire très similaire à notre pierre de Tournai.

Comme nous l’explique David Guillaume, chef d’exploitation, la production de la pierre telle que celle qui sera utilisée pour la reconstruction du pont des Trous nécessite quatre étapes «à commencer par l’extraction, bien entendu. Vient ensuite le débitage où la pierre est en réalité découpée en gros cubes sur les faces desquels il est aisé d’identifier certains problèmes, comme d’intempestives infiltrations d’eau qui relégueront inévitablement ce type de pierre au rebus.

On passe ensuite au clivage où la pierre est débitée en plus petits tronçons livrés aux tailleurs de pierre qui lui donnent sa forme définitive. Un travail réalisé à l’ancienne avec pour seuls outils un marteau et un burin. Les autres opérations étant réalisées par des machines plus pointues comme on le lira ci-dessous.»

