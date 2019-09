L’action judiciaire collective de Test Achats contre Ryanair ne sera pas jugée avant juin 2020

L’action judiciaire collective (class action) de Test Achats contre Ryanair a été introduite vendredi devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles.

Les parties ont établi un calendrier d’échange de conclusions qui les mène à juin prochain. Les plaidoiries n’auront donc pas lieu avant juin voire septembre 2020. L’action judiciaire porte sur les multiples grèves du personnel de la compagnie aérienne à bas coûts Ryanair, qui ont eu lieu au cours de l’été 2018. Elle vise à ce que les quelque 40.000 passagers concernés en Belgique puissent être indemnisés.

Le tribunal aura à décider, au terme des plaidoiries, si l’action est recevable ou non. Si elle l’est, le juge devra alors déterminer si tous les voyageurs touchés sont d’office inclus (procédure dite opt-out) ou si ceux-ci doivent se manifester individuellement (procédure dite opt-in).

Test Achats a décidé de lancer une class action devant le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles contre Ryanair. Peuvent s’y joindre les passagers de tous les vols concernés, au départ ou à l’arrivée de Zaventem et Charleroi, par les grèves de Ryanair durant l’été 2018.

Ces grèves, qui ont eu lieu les 25 et 26 juillet, 10 août et 28 septembre 2018, ont provoqué de nombreuses annulations et retards pour environ 172 vols, impactant quelque 40.000 passagers en Belgique.

Ryanair a jusqu’à présent toujours refusé de payer les indemnités auxquelles les passagers lésés ont droit, pouvant aller de 250 à 600 euros en plus du remboursement de leur billet ou d’une nouvelle réservation.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

COR 954/CLA