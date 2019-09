L’auteur d’une tentative d’assassinat placé sous bracelet électronique

Un quadragénaire liégeois a comparu, vendredi, devant la chambre du conseil de Liège, quelques jours après avoir été placé sous mandat d’arrêt pour avoir commis une tentative d’assassinat.

Cet homme, qui se déplace en chaise roulante, avait fait feu en direction d’un rival amoureux. La chambre du conseil lui a octroyé le bracelet électronique.

Les faits se sont déroulés le samedi 7 septembre. Le quadragénaire liégeois, qui souffre d’un handicap et se déplace essentiellement en chaise roulante après un accident, s’est rendu devant le domicile d’un rival amoureux à Beaufays et a tiré à plusieurs reprises sur celui-ci. L’homme ciblé par les tirs les aurait évités en se projetant sur le côté, alors que deux balles s’étaient logées dans sa porte d’entrée.

C’est dans un contexte de jalousie, existant entre couples formés par plusieurs fonctionnaires de la Ville de Chaudfontaine, qu’il s’est rendu au domicile de son rival et qu’il a fait feu. Mais, selon son conseil, l’inculpé n’a pas tiré pour tuer. Il aurait uniquement voulu faire peur à son rival.

«Mon client regrette profondément son geste. Il n’avait pas l’intention de tuer. Il était en état de colère et était ébranlé psychologiquement. Il est meurtri par ce qu’il a fait et souhaite déjà indemniser sa victime», a indiqué son avocat, Me Pascal Rodeyns.

La chambre du conseil a décidé de le libérer de sa détention en prison et de le placer sous le régime de détention avec bracelet électronique. Le parquet peut faire appel de cette décision.