Mercedes continuera de motoriser Williams jusque fin 2025

Mercedes-Benz continuera de motoriser l’écurie de Formule 1 Williams jusqu’à la fin de la saison 2025, a annoncé l’équipe britannique dans un communiqué vendredi.

Le partenariat initial entre Williams et Mercedes, conclu en 2014, expirait en 2020.

Outre Williams, Mercedes motorise actuellement sa propre écurie ainsi que Racing Point.

Williams est actuellement dernière du classement Constructeurs avec un seul petit point, mais ce n’est clairement pas la faute des moteurs.

«Nous sommes très heureux de prolonger notre association moteur avec Mercedes-Benz, et sommes convaincus qu’ils continueront de nous fournir un groupe propulseur performant à partir de 2021 et au-delà», a commenté Claire Williams, team principal adjointe de l’écurie britannique de Grove.

«Williams est un partenaire exemplaire depuis 2014», a de son côté précisé Andy Cowell, patron du département moteur Mercedes.

«Williams est une écurie emblématique, et nous sommes fiers de la compter dans la famille Mercedes», a conclu Toto Wolff, team principal et directeur de l’écurie d’usine du constructeur allemand. «Elle traverse une période difficile mais s’accroche avec une belle force de caractère. Je suis convaincu que les écuries indépendantes seront plus compétitives à partir de 2021 et l’entrée en vigueur des nouvelles règles financières…».

Les pilotes actuels de Williams sont le Britannique George Russell et le Polonais Robert Kubica, qui a marqué le seul point au Grand Prix d’Allemagne, mais dont le volant est menacé par le pilote d’essai canadien Nicolas Latifi.