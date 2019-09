Chloé Deltour (Écolo) quitte les rangs du conseil communal

Ce vendredi après-midi, le parti a indiqué que la conseillère communale remettait sa démission. Sylvain Terryn la remplacera. Voici le communiqué.

«Nous voudrions vous faire part de la décision de notre conseillère Chloé Deltour de ne plus participer aux Conseils communaux et de remettre sa démission. Elle nous a fait part du fait que ses nouveaux projets professionnels ne lui permettront plus d’assumer cette fonction comme elle l’entend.

Nous remercions énormément Chloé pour ses apports, son engagement et tous les combats qu’elle a mené au sein du Conseil. Nous comprenons et respectons son choix et lui souhaitons le meilleur dans tout ce qu’elle entreprendra.

Sylvain Terryn, actuellement conseiller au CPAS, la remplacera au sein du Conseil communal.»